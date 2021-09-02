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Перечень получателей бесплатной соцпомощи по линии опеки расширили в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Сентября 2021, 13:17
Депутаты Мособлдумы приняли закон, согласно которому в Подмосковье расширяется перечень получателей бесплатной психологической, педагогической, социальной и юридической помощи в сфере опеки и попечительства, сообщает корреспондент РИАМО.
Соответствующие изменения депутаты внесли в закон «Об организации и деятельности органов опеки и попечительства Московской области». Поправки вступают в силу 1 января 2022 года.
Согласно поправкам, на указанные виды бесплатной помощи теперь могут рассчитывать дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; родители детей, оставшихся без попечения родителей; граждане, пожелавшие стать опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей; патронатные воспитатели.
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