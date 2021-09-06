06сентября 2021
понедельник
|
Движение запустили на 8‑м участке Северо‑Восточной хорды в столице
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2021, 12:07
Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение транспорта по участку Северо-Восточной хорды, который связывает Открытое и Ярославское шоссе, с развязкой на пересечении трассы с проспектом Мира. Об этом информирует пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«Сегодня мы открыли движение по восьмому участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе. Таким образом, миллионы жителей восточных районов города получили возможность выехать на Ярославское шоссе, минуя МКАД и Третье кольцо», - сообщил Собянин.
Он добавил, что, в рамках нового участка хорды построили 12,4 км дорог, включая 6 эстакад, Богородский путепровод через Московское центральное кольцо, а еще появился подземный пешеходный переход возле станции МЦК «Белокаменная».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +7 +9 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры