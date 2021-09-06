06сентября 2021
понедельник
|
В Подмосковье началась активная уборка картофеля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2021, 12:08
На полях Московской области началась активная уборка основных объемов картофеля. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
«В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах десяти южных городских округов Подмосковья начали убирать основные объемы картофеля. По оперативным данным, на сегодняшний день урожайность составляет 222 центнера с гектара. Накопано более 200 тыс. тонн, убрано более 900 га, что составляет 7% от общей площади», - сообщил Сергей Воскресенский.
Всего в этом году в Подмосковье картофель посеяли на площади порядка 13 тыс. га.
«Лидирует по сбору картофеля Дмитровский городской округ - крупнейший в области сельхозпроизводитель овощей и картофеля. Основные площади производства картофеля находятся также в городском округе Коломна, Озерах, Луховицах и Ступине», - уточнил Сергей Воскресенский.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +7 +9 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры