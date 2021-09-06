06сентября 2021
понедельник
|
Памятник святому Александру Невскому появится в Чехове
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Сентября 2021, 12:10
Памятник святому благоверному князю Александру Невскому, 800 лет со дня рождения которого отмечается в этом году, установят у стен Вознесенской обители в подмосковном Чехове, информируется на сайте Вознесенской Давидовой пустыни.
Памятник по заказу Давидовой пустыни изготавливают на специализированном предприятии в Химках. В настоящее время заканчивается создание макета будущего монумента.
Александр Невский – русский национальный герой. Новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения.
За охрану веры князь Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью. 800-летие со дня рождения Александра Невского отмечается в России на государственном уровне.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +7 +9 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры