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3,5 тыс сосен планируют высадить на экоакции в Красногорске 11 сентября
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Общество — 7 Сентября 2021, 09:58
В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» 11 сентября в подмосковном Красногорске планируют высадить 3,5 тыс. саженцев сосны, информируется на официальном сайте администрации горокруга.
Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» состоится в 10:00 на территории Опалиховского участкового лесничества, квартал 10, выдел 26. Всех желающих приглашают внести свой вклад в озеленение округа.
Лесной участок площадью почти 1 га находится между домом 65 по улице Северной и домом 8 в Южном переулке.
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