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Автобусные остановки появились у 2 ЖК в Нахабине Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2021, 09:59
Автобусные остановки обустроили возле жилых комплексов «Артек 1» и «Артек 2» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, информируется на официальном сайте администрации горокруга.
По многочисленным просьбам жителей на автомобильной дороге регионального значения Козино - Нефедьево обустроили два павильона «Артек-1» и «Артек-2» для комфортного ожидания общественного транспорта и школьных автобусов.
«Возле ЖК «Артек 1» отсутствовала автобусная остановка, городской и школьный автобусы не имели права останавливаться там. Проект организации движения был сделан таким образом, что просто поставить павильон было невозможно. Исходя из этого, мы вместе с ГАИ, проектировщиками и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона выезжали, осматривали, проработали», - пояснил замглавы администрации округа Евгений Владимирский.
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