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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в 4 округах Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Сентября 2021, 10:53
За прошедшие сутки в Серпухове, Истре, Волоколамском округе и Солнечногорске обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о находке в Солнечногорске поступила от оперативного дежурного ЕДДС округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области. Угроза жизни и жизнедеятельности населения не отмечалась. Была выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение запланировано на 8 августа силами Министерства обороны.
Также снаряды обнаружили в деревнях Матренино и Игнатково, лесном массиве. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 7 августа силами Министерства обороны.
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