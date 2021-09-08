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Около 90,5 млн поездок по карте «Стрелка» совершили в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Сентября 2021, 10:56
С начала 2021 года в Подмосковье совершили примерно 90,5 млн поездок по карте «Стрелка». Пополнить баланс «Стрелки» можно наличными, банковской картой, с баланса мобильного счета, проинформировали РИАМО в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года также приобрели 91 тыс. карт «Стрелка». Чаще всего «Стрелкой» расплачивались в автобусах.
Пополнить баланс «Стрелки» можно наличными, банковской картой, с баланса мобильного счета для абонентов «Билайна» и МТС.
«Стрелка» - единая транспортная карта Московской области. Карту можно купить в киосках автовокзалов «Мострансавто», ж/д кассах ЦППК и МТППК, в отделениях «Почты России». Баланс карты можно пополнить на сайте «Стрелки», со смартфона в мобильном приложении или в киоске.
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