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«Росгосстрах» презентовал новые продукты страхования жилья на конференции в Москве
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Общество — 9 Сентября 2021, 10:36
8 сентября в Москве состоялась конференция компании «Росгосстрах» для страховых агентов Москвы и Подмосковья, в ходе которой топ-менеджеры «Росгосстраха» и представители компании «Росгосстрах Жизнь» рассказали о новых страховых продуктах. Об этом информирует пресс-служба «Росгосстраха».
На конференции выступили член правления компании Елена Белоусенко, директор департамента бизнеса в Московском регионе Юлия Шабанова, руководители блоков регионального бизнеса, агентских продаж и урегулирования убытков.
Как отметила Белоусенко, в год своего столетия «Росгосстрах» активизирует работу, увеличивая численность агентского корпуса в Московском регионе и расширяя программы страхования. Новые продукты страховой защиты жилья и домашнего имущества более клиентоориентированные, включают сервисные услуги, которыми клиент может воспользоваться независимо от наступления страхового случая.
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