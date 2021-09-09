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Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Сентября 2021, 10:36
Неоднократно судимого 26-летнего жителя Смоленской области задержали в Одинцовском округе по подозрению в сбыте наркотических средств, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
«В ходе несения службы в селе Немчиновка полицейские заметили мужчину, который вышел из такси и направился в сторону леса. При проверке гражданин заметно нервничал и сообщил сотрудникам ППС, что документов, удостоверяющих его личность, у него с собой нет», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Она уточнила, что мужчину доставили в отдел полиции. При личном досмотре в рюкзаке задержанного нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Его изъяли.
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