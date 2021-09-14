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«Три полных корзины за раз»: в подмосковных лесах начался грибной бум
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Сентября 2021, 09:22
Весь сентябрь и первая половина октября в Московской области будут очень урожайными на грибы. В лесах можно найти подосиновики, подберезовики и белые, рассказал РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
«Сейчас замечательная ситуация, сейчас все начинается. Все летние грибы, которые чувствовали себя не очень, теперь почувствовали себя прекрасно. Есть вся классика: белые, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки», — сказал Вишневский.
Он уточнил, что также в подмосковных лесах можно собирать еловых рыжиков, скоро появятся осенние опята. Их будет довольно много - богатый урожай ожидается благодаря затяжному похолоданию.
«Можно аккуратно сказать о том, что весь сентябрь и половина октября будут точно грибными, а вторая половина октября и первая половина ноября будут скорее всего грибными. Этот год по количеству грибов может стать лучшим за последние 3-4 года», — подчеркнул Вишневский.
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