23сентября 2021
четверг
|
В Сети появился сервис поиска маршрутов в Подмосковье, где действует скидка по карте «Мир»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Сентября 2021, 14:20
Пользователям Сети стал доступен сервис для поиска маршрутов общественного транспорта в Подмосковье, на которых можно получить скидку, оплачивая проезд бесконтактной картой «Мир». Сервис находится по ссылке.
Чтобы узнать, действует ли скидка при оплате картой «Мир» на нужном маршруте, необходимо ввести его номер или название в специальную строку. Далее программа покажет, входит ли маршрут в акционное предложение. Всего в Подмосковье насчитывается более 2 тыс. «скидочных» маршрутов.
В Московской области акция для держателей бесконтактных карт «Мир» проводится с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно. В ее рамках при оплате проезда в наземном общественном транспорте картой «Мир» можно получить скидку в размере 10 рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +8 +10 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры