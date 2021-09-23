23сентября 2021
четверг
|
Сельхозпроизводителям Подмосковья предоставили еще 213 га земли
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Сентября 2021, 14:23
В сентябре еще 213 га земли предоставили сельхозпроизводителям в 3 городских округах Подмосковья в качестве господдержки, информирует пресс-служба Минмособлимущества.
Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова уточнила, что речь идет о земельном участке площадью 16,1 га у села Подьячево в Дмитровском округе, 4,99 га вблизи деревни Петровское Раменского округа, а также 191,8 га вблизи деревни Борисовка городского округа Шаховская.
КФХ Смолянинова И.А. занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока и сыра. Земли КФХ будет использовать под кормовую базу, поскольку планируется расширение поголовья фермы. Участок в Дмитровском округе получило КФХ Наумов И.П., основной вид деятельности которого - растениеводство. А органическому фермерскому хозяйству ЗАО «Эко-ферма «Рябинки» в Шаховской 191,8 га необходимы для создания агрокомплекса по производству органических продуктов питания.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +8 +10 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры