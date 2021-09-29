29сентября 2021
среда
|
Ключи дольщикам ЖК «Спасский мост» в Красногорске планируют вручить в начале 2022 г
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 29 Сентября 2021, 13:57
Ключи дольщикам последнего корпуса в ЖК «Спасский мост» в подмосковном Красногорске планируют выдать в начале следующего года, рассказал глава округа Алексей Спасский.
«Ход работ по достройке последнего корпуса ЖК «Спасский мост», как и договаривались, вместе с собственниками квартир мониторим в еженедельном режиме», - сообщил Спасский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящий момент на объекте завершается благоустройство. На 3 будущих детских площадках наносят резиновое покрытие, укладывают асфальт на проезжей части. Уже оборудованы экопарковки.
Заказано оборудование для инженерных сетей, систем вентиляции и пожаротушения.
«Стройка в графике, на объекте более 50 рабочих. Выдача ключей запланирована на начало следующего года», - заключил Спасский.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
ночью +5 +7 утром +6 +8
Котировки
Партнеры