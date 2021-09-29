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Лучшее отделение Подмосковья на пожарной автоцистерне определят в Подольске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Сентября 2021, 13:57
В Главном управлении МЧС России по Московской области начался ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне в 2021 году», соревнования среди подразделений ведомства проходят на территории Подольского учебного центра ФПС МЧС России, информируется на сайте областного главка МЧС России.
По условиям соревнований командам необходимо за максимально короткое время преодолеть дистанцию и выполнить ряд упражнений. В том числе надеть боевую одежду и снаряжение, провести боевое развертывание с забором воды из открытого источника, проложить магистральную линию из 3 напорных рукавов, с помощью пожарных лестниц подняться на 3 и 4 этажи учебной башни, спасти условно пострадавшего через окно с помощью спасательной веревки. За нарушения, допущенные при выполнении упражнений, участникам начисляют штрафные баллы.
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