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Танцевальный ансамбль «Калейдоскоп» из Люберец отметил 20‑летие
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Общество — 5 Октября 2021, 09:44
Танцевальный коллектив родителей учащихся детской хореографической школы городского округа Люберцы «Калейдоскоп» отметил 20-летний юбилей. Об этом рассказал глава округа Владимир Ружицкий.
«Этот уникальный коллектив состоит из родителей учеников хореографической школы, которые вдохновились успехами ребят и тоже стали постигать азы танцевального мастерства. Идея создания «Калейдоскопа» принадлежит Заслуженному работнику культуры РФ, Почетному гражданину города Люберцы, директору ДХШ Татьяне Тропиной. От всей души поздравляю руководителей ансамбля и всех участников с юбилеем! Успехов вам, новых ярких номеров, интересных проектов, заслуженных побед!» - сообщил Ружицкий.
Ансамбль был создан в 2001 году, его возглавила Юлия Пронина. За 20 лет в репертуаре коллектива появилось около 30 танцев разных направлений. В настоящие время его основу составляют народные танцы.
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