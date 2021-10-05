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Боеприпас времен ВОВ нашли в Можайском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2021, 09:45
В лесополосе у дома №26а на Стрелковой улице в Можайском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место обнаружения снаряда взяли под охрану сотрудники полиции. Сейчас ничто не угрожает жизни людей.
Сотрудники министерства обороны выполнят изъятие и уничтожение боеприпаса во вторник.
Ранее еще несколько снарядов времен Великой Отечественной Войны нашли в Луховицах, Богородском и Волоколамском округах.
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