05октября 2021
вторник
|
В Богородском округе обнаружили снаряд времен ВОВ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Октября 2021, 09:46
На 67-м километре трассы М-7 «Урал» в Богородском городском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение об обнаружении снаряда поступило 4 октября в 16:00. Полиция взяла под охрану место, где нашли боеприпас.
В настоящее время угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.
Изъять и уничтожить боеприпас планируется во вторник.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
утром +6 +8 днем +8 +10
Котировки
Партнеры