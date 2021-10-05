05октября 2021
вторник
|
Череп гигантского кашалота доставили на биостанцию в подмосковном Звенигороде
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Октября 2021, 09:46
На биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде доставили 5-метровый череп гигантского кашалота. Перевозку артефакта из Владивостока осуществила транспортная компания «ПЭК». Череп преодолел 9 тыс. км по автодорогам России, рассказали в пресс-службе компании.
Артефакт был обнаружен в 2019 году на одном из островов Курильской гряды. Он войдет в состав экспозиции зоологического музея МГУ. Такого экспоната нет ни в одном музее столицы.
Длина черепа составляет 5 м, ширина – 2 м, высота 1,5 м, а вес – 1,2 т. Ученые считают, что он мог принадлежать самцу, длина особи достигала 20 м – практически предельный размер для этого вида.
Близкие по размерам черепа кашалотов в России есть только в коллекциях Зоологического музея в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде.
Артефакт доставленный в Москву отлично сохранился, несмотря на то, что находился в прибойной зоне. Хотя череп нашли два года назад, извлечь его и отправить на материк было проблематично. Мешала сначала погода, потом пандемия.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
утром +6 +8 днем +8 +10
Котировки
Партнеры