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Боеприпас времен ВОВ нашли у садового участка в Можайске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2021, 09:21
У 193-го участка в СНТ «Солнечное» в Можайском городском округе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение об обнаружении поступило в 15:23 5 октября. Место, где обнаружили снаряд, взяла под охрану полиция.
В настоящее время ничто не угрожает жизни людей. Изъять и уничтожить боеприпас планируют 7 октября. Это сделают специалисты министерства обороны РФ.
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