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Прямой эфир на тему детской безопасности на дорогах проведут в Домодедове в среду
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Общество — 6 Октября 2021, 09:23
Начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова в среду проведет прямой эфир на тему детской безопасности на дорогах, информируется на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
В эфире «Вместе за безопасность на дорогах: школа, дети и их родители» примет участие начальник ГИБДД по Домодедову Сергей Кузьмин.
Эфир начнется в 19:00 в Instagram-аккаунте Болмазовой.
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