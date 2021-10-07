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Боеприпас времен ВОВ обнаружили в Истре
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Общество — 7 Октября 2021, 09:54
В селе Новопетровское городского округа Истра нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место опасной находки оцепили сотрудники полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
В данной работе задействованы 6 человек и 2 единицы техники.
Изъятие и уничтожение найденного боеприпаса запланировано провести в четверг силами министерства обороны России.
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