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Электрички задерживаются из‑за остановки поезда на Савеловском направления МЖД и МЦД‑1
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Октября 2021, 14:34
Движение электричек на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 затруднено из-за внеплановой остановки пригородного поезда, информирует пресс-служба Московской железной дороги.
В 13:13 на станции Окружная совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7260 Одинцово - Лобня. Из-за этого в настоящее время затруднено движение электричек в сторону области, а также МЦД-1.
Со станции Бескудниково отправлен вспомогательный локомотив для того, чтобы отбуксировать состав.
Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения.
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