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Угроза минирования в истринской школе оказалась ложной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Октября 2021, 09:25
Анонимную записку с угрозой минирования обнаружили в СОШ №1 городского округа Истра, в результате проверок вызов признан ложным, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Записка была найдена директором по безопасности СОШ №1 в Истре.
В образовательном учреждении была усилена охрана, проводились проверки.
В 13:00 по результатам этих проверок взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.
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