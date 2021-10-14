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В Подмосковье выберут лучшего участкового полиции
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Общество — 14 Октября 2021, 09:28
В Московской области завершается второй этап голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», на котором выберут лучшего представителя этой профессии, информирует пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
Голосование проходит в режиме онлайн на сайте ГУ МВД России по Московской области и завершится 16 октября.
«Участковые уполномоченные полиции играют ключевую роль в профилактике правонарушений, а также ведут адресную работу с гражданами, уже однажды преступившими закон. Конкурс «Народный участковый» дает возможность сделать честный и объективный выбор в отношении лучшего сотрудники этой службы. До 16 октября еще есть время отметить работу и старания своего участкового у жителей Подмосковья, оставив свой голос на сайте ГУ МВД России по Московской области», – сообщил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
На сайте ГУ МВД России по Московской области размещены анкеты участников, прошедших первый этап отбора. Проголосовать может любой желающий.
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