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Фирма нарушила в Егорьевске контракт на установку ограждений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2021, 09:37
Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» в отношении ООО «Инвестиции и строительство» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее учреждение заключило с компанией контракт на установку ограждений на ул. Карла Маркса и ул. Рязанской.
В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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