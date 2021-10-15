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Переноска и ветпаспорт: в аэропорту Внуково напомнили о правилах перевозки животных
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Общество — 15 Октября 2021, 09:38
Перевозить животных на самолете можно как в салоне, так и в багажном отсеке, питомец должен быть привит от бешенства и иметь справку о здоровье, проинформировали РИАМО в пресс-службе аэропорта Внуково.
Перевозка в самолете домашних животных, в том числе птиц, возможна по предварительному согласованию с авиакомпанией. При международном рейсе потребуется согласие страны прибытия – информацию можно уточнить в консульстве.
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Возможность и условия перевозки животных (включая возможность перевозки в салоне самолета, тарифы и ограничения на виды и породы животных) определяет авиакомпания.
В пассажирском салоне возможен провоз домашних животных, если это не запрещено правилами авиакомпании. Для транспортировки питомцев в багажном отсеке самолета он должен быть оборудован обогревом и вентиляцией. Животное должно находиться в переноске или в клетке.
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