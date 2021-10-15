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До 40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Октября 2021, 09:40
За сутки на базовой столичной станции ВДНХ в осадкомер за сутки выпало 19 мм осадков при месячной норме 59 мм, что составляет 32% месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В подмосковном Волоколамске – 24 мм или 40% от нормы всего октября», - сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.
В Кашире выпало 19 мм, в Шереметьеве – 18 мм, в Серпухове – 16 мм, в Коломне – 12 мм, в Михневе – 9 мм.
Ранее сообщалось, что 19 октября в Московском регионе выпадет первый снег, который сразу же растает.
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