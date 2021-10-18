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Жители Подмосковья будут получать социальные госуслуги автоматически
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2021, 15:50
В Подмосковье реализуется проект «Социальное казначейство», благодаря чему жители региона смогут проактивно – автоматически, без заявлений – получать социальные государственные услуги, расскаазал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
«То, что Вы в своем послании нам рекомендовали сделать. Не рекомендовали сделать, а мы это реализуем – так называемое социальное казначейство. В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги проактивно, автоматически», — сказал Воробьев.
Он пояснил, что раньше жителям нужно было писать заявления, посещать необходимые ведомства для получения госуслуг, например, при рождении ребенка – идти в ЗАГС. Сейчас эти услуги переводят в «цифру». В первый блок вошли услуги по рождению ребенка: в роддоме родители получают свидетельство, СНИЛС, все необходимые документы – около 10 справок.
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