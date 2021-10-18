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Подмосковье получит 10 млрд рублей на строительство транспортных развязок
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2021, 15:51
Федеральное правительство выделит порядка 10 млрд рублей для строительства транспортных развязок в Московской области, информируется на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства отметил, что в Подмосковье немало сделали для того, чтобы построить транспортные развязки, однако остаются проблемные места.
«Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками. <…> Уже по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут», - сказал Путин, обращаясь к Воробьеву.
Губернатор Московской области отметил, что дорожное строительство в регионе продолжается, в том числе в рамках концессий.
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