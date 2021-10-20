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Подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков задержали в Ленинском округе
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Общество — 20 Октября 2021, 09:55
Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали в Ленинском округе 30-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотических средств, информирует пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
«В ходе отработки полученной оперативной информации автомобиль злоумышленника был остановлен возле одного из домов в д. Мисайлово. В результате осмотра его автомашины полицейскими обнаружены и изъяты 27 свертков с веществом темно-зеленого цвета», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.
Она добавила, что общий вес изъятого составил порядка 27 кг. После экспертизы выяснилось, что в 11 свертках находится гашиш, его общий вес – свыше 10 кг.
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