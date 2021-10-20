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«Желтый» уровень погодной опасности из‑за ветра продлили в Московском регионе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Октября 2021, 09:56
В Подмосковье и столице на 20-21 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 18 м/с, инфомируется на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В столице предупреждение объявлено с 12:00 20 октября до 21:00 21 октября, в Подмосковье – с 10:00 20 октября до 21:00 21 октября.
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Орловской и Белгородской областей Центрального федерального округа.
20 октября в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность. В Москве максимальная температура составит плюс 3-5 градусов, в области – плюс 1-6 градусов. Скорость ветра будет 5-10 м/с, к концу дня порывы усилятся до 12-15 м/с.
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