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Жители поселка Коренево в Люберцах попросили обустроить футбольную площадку
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Общество — 21 Октября 2021, 10:33
Жители домов №№78 и 80 на Железнодорожной улице в поселке Коренево Люберец попросили оснастить футбольную площадку и установить лавочки и урны. Об этом информирует пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».
Депутат Мособлдумы, член политсовета отделения партии «Единая Россия» Люберец Дмитрий Дениско встретился с активной группой жильцов данных домов и обсудил с ними проблемы. Жители домов беспокоятся о состоянии теплотрассы, снабжающей дома отоплением.
«Впереди зима, и обращения подобного характера не терпят отлагательств. Проблемы действительно есть, но они решаемы», - сказал Дениско.
Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле заместителя главы округа по ЖКХ Василия Власова. По его словам, котельную, питающую жилой фонд, полностью обновили.
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