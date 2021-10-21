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Сильный ветер сохранится в Московском регионе на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2021, 10:34
Выходные в Подмосковье и столице будут облачными, возможны кратковременные дожди, сохранится сильный ветер, рассказала РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«22 числа облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Минимальная температура в Москве в пятницу — 9-11 градусов, ветер — 12-15 м/c, максимальная температура днем — 12-14, по области — 9-14. Ветер будет усиливаться и местами достигать порывов 15-20 м/с», — сказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в 23 и 24 октября будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. 23 октября в столице минимальная температура воздуха составит около 5 градусов, днем — 8-10 градусов тепла. Ветер сохранится сильный.
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