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Специалисты Минобороны РФ построят больничный комплекс в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2021, 10:34
По поручению президента страны Владимира Путина в подмосковной Истре возведут больничный комплекс с поликлиникой. Возведением объекта займутся специалисты Военно-строительного комплекса министерства обороны России, информирует Федеральное агентство новостей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращался с такой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.
Стационар будет многопрофильным, он будет работать круглосуточно. Медицинское учреждение будет рассчитано на 160 мест. В стационаре будут терапевтическое, травматологическое, кардиологическое отделения, реанимация, гинекология, пульмонология. Кроме того, в больнице будут лечить пациентов с коронавирусом.
В медицинском учреждении также будут диагностические, операционный блоки, отделения медреабилитации, эндоскопии, поликлиника.
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