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19‑летнего угонщика авто и велосипедов задержали в Сергиевом Посаде
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Общество — 21 Октября 2021, 10:35
В Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу, который подозревается в серии краж велосипедов и автомобиля, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Ранее местный житель заявил в полицию о краже велосипеда с подземной парковки в доме на ул. Инженерной.
«При изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали 19-летнего жителя пос. Скоропусковский, подозреваемого в совершении противоправного деяния», – рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
Позже выяснилось, что юноша причастен к совершению краж двух велосипедов и автомашины, а также неправомерному завладению автомобилем без цели хищения.
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