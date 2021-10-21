21октября 2021
четверг
|
На 45 т ягоды больше собрали на предприятии «Русская ягода» в Луховицах в 2021 г
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Октября 2021, 10:35
В подмосковном хозяйстве «Русская ягода» собрали на 45 тонн ягоды больше в 2021 году, чем в 2020-м. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
«В текущем сезоне за счет увеличения площадей посадки ягод в одном из передовых хозяйств региона «Русская ягода» собрали около 125 тонн клубники и малины. В прошлом году здесь удалось собрать и реализовать более 80 тонн ягоды. Сбор урожая увеличился на 45 тонн», - сообщил Воскресенский.
Предприятие «Русская ягода» основано в 2014 году. Под этот проект была выбрана плодородная земля в живописном, удаленном от дорог месте рядом с Окой с благоприятной экологической обстановкой в Луховицах.
«На предприятии высаживают и собирают малину и клубнику восьми сортов в открытом грунте и в теплицах тоннельного типа. Посадка ягоды осуществляется с разным периодом созревания. Это позволяет собирать урожай с июня и до начала октября. Общая площадь хозяйства на сегодня составляет 65 га», - отметил Воскресенский.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +10 +12 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры