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Новые остановки и разворотный круг для автобусов появятся на улице Ульяновых в Подольске
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Общество — 1 Ноября 2021, 14:30
Новые остановки и разворотный круг для автобусов планируют обустроить на улице Ульяновых в подмосковном Подольске, рассказали на сайте администрации округа.
В администрацию округа поступает немало обращений от жителей с просьбой рассмотреть вопрос об организации транспортной доступности к новой детской поликлинике на улице Ульяновых. В связи с этим комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации прорабатываются варианты внесения изменений в ряд муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На начальном этапе к изменению схемы движения запланирован один маршрут.
В целях улучшения транспортной инфраструктуры на улице Ульяновых будут обустроены новые остановочные пункты и разворотный круг для автобусов, добавится еще один остановочный пункт на Парадном проезде. В последующем после выполнения работ по расширению улицы Мраморной на ней также появится новый остановочный пункт и планируется организовать работу с измененной схемой движения еще по трем маршрутам.
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