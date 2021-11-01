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Пьяных водителей будут выявлять на дорогах в Люберцах в ходе рейда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2021, 14:31
В Люберцах с 1 по 7 ноября пройдет оперативно-профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель», информирует служба пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».
Инспекторы ГИБДД будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права управления и повторно нарушающих административное законодательство.
В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
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