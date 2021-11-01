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В Сергиевом Посаде начали разрабатывать котлован для строительства соццентра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2021, 14:32
Строители приступили к разработке грунта котлована для возведения социально-реабилитационного центра для слепоглухих инвалидов на улице Пограничной в Сергиевом Посаде. Об этом инфоимрует пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
Здание будет построено по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На стройплощадке трудятся около 20 человек и 5 единиц техники.
По планам, в новом здании будут проходить адаптацию и социализацию люди в возрасте от 18 до 25 лет. Его построят рядом с существующим интернатом. Центр рассчитан на 100 человек.
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