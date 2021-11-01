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Более 450 новых светодиодных светильников установили в Люберцах в 2021 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2021, 14:32
С начала этого года в городском округе Люберцы было установлено свыше 450 светодиодных светильников, работы провели в рамках реализации региональной программы «Светлый город», рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В городском округе Люберцы в рамках реализации областной программы «Светлый город» с начала года установили 413 опор и 457 светодиодных светильников», - отметил Ружицкий.
По его словам, работы провели по 21 адресу в городском округе.
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