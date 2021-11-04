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Рабочие приступили к благоустройству пешеходного маршрута до квартала «Зингер» в Подольске
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Общество — 4 Ноября 2021, 13:47
Рабочие приступили к благоустройству пешеходного маршрута от станции МЦД Подольск до территории квартала «Зингер», информируется в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
Проект реализации общественно-делового квартала «Зингер» предусматривает создание улично-дорожной сети с декоративным освещением и видеонаблюдением. Кроме того, планируется благоустройство зоны отдыха с удобной и современной уличной мебелью. От Вокзальной площади вдоль улиц Революционный проспект, Дружбы, Рабочая и Комсомольская будет создана пешеходная зона с возможностью организации велосипедного движения.
Единым архитектурным стилем планируется охватить территорию от реконструируемого парка имени Талалихина до улицы Комсомольская с организацией движения пешеходов по подземному переходу к инновационной территории завода «Зингер». На объекте будет осуществляться обеспечение безопасности в рамках системы «Безопасный регион».
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