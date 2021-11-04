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СК начал проверку по факту ДТП в Видном, где пострадали дети
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Общество — 4 Ноября 2021, 13:50
Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Видном, в результате которой пострадали двое детей и один взрослый, информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Вечером 3 ноября у дома 9 по улице Березовой в Видном автомобиль Mercedes при развороте наехал на женщину и двоих детей. Возраст детей - 2 и 17 лет. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Специалисты проводят необходимые действия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного ЧП.
Следователи провели осмотр места аварии. Также допрашивают свидетелей и очевидцев, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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