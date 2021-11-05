05ноября 2021
пятница
|
Названы округа Подмосковья, в которых за сутки выявили больше всего случаев Covid‑19
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 5 Ноября 2021, 13:37
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2835 случаев коронавирусной инфекции, больше всего заболевших зафиксировано в Красногорске (170), Одинцове (165) и Подольске (126), информирует региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
В Мытищах подтвердили 119 новых случаев заболевания, в Сергиевом Посаде – 114, в Коломне – 111, в Солнечногорске – 105, во Фрязине – 103, в Шатуре – 100, в Серпухове – 99, в Клину - 98, в Истре – 93, в Королеве – 91, в Люберцах – 75, в Ленинском округе – 73, в Химках – 72, в Егорьевске – 70.
Также за сутки 96 новых случаев Covid-19 выявили в Кашире, по 68 – в Реутове и Жуковском, 55 – в Талдоме, 53 – в Зарайске, 49 – в Дмитрове, 43 – в Воскресенске, по 42 – в Лобне и Лыткарине, 39 – в Супине, по 36 – в Дубне и Орехово-Зуеве, по 35 – в Павловском Посаде, Раменском и Краснознаменске, 31 – в Луховицах, по 29 – в Долгопрудном и Домодедове, 28 – в Ивантеевке.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +10 +12 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры