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Коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье вырос до 67%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Ноября 2021, 13:39
Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в Московской области увеличился до 67%, ранее он составлял 66,1%, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
Коллективный иммунитет от Covid-19 по России составляет 48%.
Прививку первым компонентом вакцины от Covid-19 в Подмосковье сделали 3 871 998 человек, полностью вакцинировался 4 006 021 человек.
За сутки в регионе выявили 2835 случаев коронавируса, выздоровели 3107 человек, умерли 55 пациентов. С начала пандемии зафиксировали 532 565 случаев заболевания, врачи вылечили 463 013 пациентов, скончались 9015 человек.
Сделать прививку от инфекции можно в подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах, которые расположены в общественных местах.
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