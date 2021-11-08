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Пробка длиной почти 4 км образовалась на Носовихинском шоссе в Балашихе
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Общество — 8 Ноября 2021, 10:26
Пробка длиной около 4 км образовалась в понедельник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:55 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.
Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км до автостанции «Звездная».
Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь парк» до улицы Центральной.
Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Лесопарковой, Почтовой, Керамической и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.
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