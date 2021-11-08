08ноября 2021
понедельник
|
Цель — служить людям: 9 лет назад Андрей Воробьев возглавил Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Ноября 2021, 10:30
Ровно 9 лет назад президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Воробьева исполняющим обязанности губернатора Подмосковья, информируется в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Работа огромная и очень важная для страны. И самое главное – никогда не забывайте о том, что вы направляетесь туда только с одной целью – служить людям», — уточнил Путин в 2012 году после назначения Воробьева и. о. губернатора региона.
Воробьев занимал эту должность до 14 сентября 2013 года, когда на выборах в единый день голосования был избран губернатором Подмосковья. Воробьев был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года.
В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, показано, что за 9 лет в регионе появились новые детские сады, школы, развивалось сельское хозяйство и строили новые дома.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +4 +6 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры