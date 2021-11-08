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Пробка длиной более 5 км образовалась на выезде из Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2021, 10:32
Затор протяженностью свыше 5 км наблюдается на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Движение по шоссе затруднено от поворота на поселок Новый до съезда на МКАД.
Несколько пробок отмечается на Волоколамском шоссе в обоих направлениях. Так, напряженная дорожная ситуация на участке от поворота на Спасскую улицу до МКАД, в районе Успенской церкви. Постоять в пробке придется от Ново-Никольской улицы до поворота на Светлую. Затруднен выезд из микрорайона Опалиха.
Серьезный затор в поселке Нахабино – от Почтовой улицы до поворота на станцию МЦД-2 Нахабино. Участок более 1,3 км обозначен на карте бордовым, это значит, что поток практически не движется. Также сложно выехать на Волоколамское шоссе с улиц Володарского и Красноармейской.
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