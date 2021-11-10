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В Подольске отремонтировали разбитый внутриквартальный проезд
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Общество — 10 Ноября 2021, 13:45
В подмосковном Подольске от Октябрьского проезда до Красногвардейского бульвара отремонтировали разбитый внутриквартальный проезд, рассказал депутат Мособлдумы Павел Максимович.
Летом жители Подольска приглашали Максимовича на встречу, где показали разбитый внутриквартальный проезд от дома №21 на Октябрьском проезде до дома №21А на Красногвардейском бульваре. На дороге были ухабы и ямы, она пришла в ненадлежащее состояние. Подольчане попросили отремонтировать этот участок дороги.
Максимович отметил, что администрация округа оперативно отреагировала на просьбу жителей. В рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» в Мособлдуме совместно с заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексеем Тимофеечевым, депутатами горсовета парламентарий смог в полной мере оценить качество отремонтированной дороги.
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