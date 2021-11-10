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90‑летнее дерево из Подмосковья станет главной новогодней елкой России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Ноября 2021, 13:47
Ель из подмосковного Щелкова установят на Соборной площади Московского Кремля в преддверии Нового года, информирует ТАСС.
Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова отметила, что возраст дерева составляет 90 лет. Его нашли в деревне Новопареево. Высота ели — порядка 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
Крылова отметила, что поиски главного символа Нового года управление делами президента России организует ежегодно. В этот раз они продлились несколько месяцев: дерево тщательно выбирали из нескольких десятков «конкурсантов».
«Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид», — пояснила Крылова.
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